Sembra che una trama leghi tutti i lavori di ARCHICURA (studio fondato nel 1994): è un filo sottile, quasi invisibile, anzi, Un’attitudine che Paolo e Ugo Dellapiana e Francesco Bermond Des Ambrois perseguono costantemente proponendo progetti e risultati ogni volta diversi, imprevedibili.

Il cuore fondamentale delle intenzioni architettoniche, e fuoco su cui spostano costantemente la loro attenzione, è l’emozionalità che ogni costruzione può e deve avere nei confronti dei suoi fruitori, chiave del contributo al benessere fisico e psicologico che un edificio dovrebbe sempre

trasmettere all’uomo attraverso la sua forma, i materiali che lo costituiscono, la sua funzionalità e il rapporto con l’ambiente in cui si trova. Questo permette loro di non essere incasellati in giudizi categorici, e fa del loro lavoro una questione atipica, poco propizia ai facili proclami, alle “scuole” e alle mode. Dal 1994 ad oggi, grazie a questa filosofia progettuale, sono stati portati avanti molti lavori che hanno permesso loro di sperimentare in tutti i campi della disciplina progettuale esprimendo sempre delicate dichiarazioni poetiche, espressive, chiare e incisive. Riescono a scatenare delle forze centripete che portano i loro lavori al centro stesso dell’architettura.

Un’architettura che sorge quasi sempre in silenzio, abbracciando la natura, l’ambiente ed il cielo, che innesta le radici nei vigneti e che apre le porte a chi, di questa architettura, ne farà esperienza in prima persona. La strada percorsa fino ad ora e le profonde esperienze maturate hanno contribuito a formare la loro sensibilità architettonica permettendo loro di crescere e di poter progettare con lo stesso entusiasmo a scala sia micro sia macro urbana. Il loro motto è: “L’architettura è musica sospesa, è come la musica apparirebbe se la si potesse vedere”, di J.

W. Von Goethe. Questo denota una particolare sensibilità, quasi artistica, nell’approccio alla disciplina, che non è mai monocorde, ma variopinto e poliedrico.

Collaboratori:

Alessandra Paracchi

Paola vonArx

Alexandra vonBassewitz

Aline De Moura Nunes

architetti