FFWD-Architettura è uno studio professionale con sede a Ivrea, nel Nord Italia e svolge servizi di architettura e progettazione a livello internazionale. I nostri clienti sono importanti developer ed istituzioni pubbliche nei settori del real estate turistico, terziario commerciale, residenziale e delle infrastrutture. L’ufficio si occupa dello sviluppo del progetto dalla fase del concept fino alla definizione dei dettagli e dei materiali di finitura del design italiano. Di recente l’ufficio sta sviluppando progetti di prefabbricazione in legno strutturale secondo l’innovativa tecnologia Xlam con significativi risultati in termini di sostenibilità energetica ed ambientale con tempi di esecuzione ridotti. Il rapporto con il cliente è per noi essenziale: significa comprendere le sue esigenze e tradurle in un progetto che coniughi innovazione, comfort ed elevati standard tecnologici.