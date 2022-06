La mia missione è dare un senso di unicità alla vostra casa, contribuendo a rendere concreti i vostri desideri e le vostre esigenze di spazio e arredo.

Grande attenzione viene dedicata all’ottimizzazione funzionale dello spazio, alla fluidità dei percorsi, allo studio dell’illuminazione, alla scelta di colori e materiali, nonché alla ricerca delle migliori soluzioni progettuali. Il tutto affinché il prodotto finale, la casa, possa suscitare, in chi ci vivrà, un senso di piacere, armonia e benessere. Partendo dalle reali esigenze del committente, infatti, si arriva a concretizzare un'idea, a organizzare gli spazi in modo creativo e a considerare agli arredi come parti integranti di uno spazio personalizzato.

Molto spesso, inoltre, si possono ottenere bellissimi interni anche a fronte di una piccola spesa da parte del cliente. Non necessariamente, infatti, un ambiente o un intero appartamento deve essere stravolto o interessato da interventi “strutturali” per apparire rinnovato, ma può pure essere oggetto di un miglioramento in termini di vivibilità e fruizione degli spazi semplicemente applicando piccoli accorgimenti relativi al colore, ai materiali o alla diversa disposizione di arredi e oggetti, esistenti e non. E' quello che io chiamo "interior deco-relooking".