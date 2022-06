OFFICINA29architetti nasce da un’idea di Stefano Ercolani e Antonio Chessa, nel gennaio del 2008. Uno studio giovane e attivo del nord Sardegna, con basi a Sassari e Olbia, si occupa di architettura, interior design, urbanistica e progettazione del paesaggio, unendo in un comune obbiettivo le naturali inclinazioni di un insieme di professionisti.

Fondamentale è il lavoro in team, la collaborazione continua dei diversi membri dello studio in tutti i progetti: doti individuali al servizio del lavoro collettivo. È un’officina artigianale che cura il progetto dal momento della sua nascita, sul foglio di carta, alla sua realizzazione. I progetti vengono disegnati e modellati sulle esigenze del singolo cliente, sui suoi desideri e i suoi sogni, rendendo in questo modo ogni casa unica. Dalla progettazione di ampi spazi al dettaglio tecnico, dalla proposta dei materiali alla scelta degli arredi, segue ogni decisione, accompagnando il cliente passo dopo passo, in questa magnifica esperienza.

TEAM:

Arch. Stefano Ercolani

Arch. Antonio Chessa

Arch. Marta Bonesu

Geom. Antonio Pistuddi