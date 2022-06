Aurelio Galfetti nasce a Lugano nel 1936. Dopo gli studi al Politecnico di Zurigo, apre uno studio di architettura a Lugano; dal 1993 - 1998 è titolare di uno studio anche a Ginevra. Nel 1984 insegna in qualità di professore invitato al Politecnico di Losanna, assumendo un impegno didattico che avrebbe proseguito in seguito a Parigi e all’Accademia di Architettura di Mendrisio (1996-2006), come direttore, professore di progettazione, responsabile del ciclo Master per l’architettura del territorio, nonché esprimendosi regolarmente nell’ambito di conferenze e seminari (Europa, America, Australia). Inoltre è spesso invitato a far parte di giurie per concorsi internazionali.

Ha realizzato ca. 90 progetti, tra i quali il Net Center a Padova in collaborazione con Luciano Schiavon, nato a Piove di Sacco (PD) nel 1962 e laureato nel 1988 a Padova in Ingegneria Civile Edile, orientamento Architettura e Urbanistica.

Nasce in questa occasione lo studio associato “LVL Architettura”. A questo sodalizio sono riconducibili realizzazioni di edifici residenziali al Lido di Jesolo (VE), progetti architettonici ed urbanistici e partecipazioni a concorsi internazionali.