Mi sono laureata con Lode alla facoltà di Architettura “Valle Giulia”, Università degli Studi di Roma, La Sapienza, con tesi in “Analisi storico-critica, restauro e riuso di edifici di archeologia industriale, siti nella porzione dismessa della zona industriale di Colleferro (RM)”. Nel progetto di riuso dell’edificio, oggetto della tesi, ho approfondito temi come gli impianti fotovoltaici integrati (moduli in film sottile flessibile in silicio amorfo), impianto geotermico e pannelli radianti a pavimento.

Da settembre 2009 svolgo il Dottorato di Ricerca in Recupero e Riqualificazione Insediativa, presso la facoltà di Architettura Valle Giulia di Roma. Il mio interesse è rivolto alla “Fruizione sostenibile e riuso compatibile del tessuto minuto del centro storico ai fini del suo rilancio”, studiando i meccanismi di trasmissione del bene culturale al futuro mantenendo i valori del passato e consentendo l’innovazione.

Dal 15 marzo 2010 sono iscritta all’Albo dell’Ordine degli Architetti di Roma.

Durante il corso degli studi universitari, ho effettuato una collaborazione nelle consulenze tecniche e nelle progettazioni da maggio 2006 a maggio 2010 in vari studi di Architettura e Ingegneria.

Da marzo 2010 lavoro come libero professionista e contemporaneamente sono dottoranda presso il Dottorato di Ricerca suddetto.

Da marzo 2012 con la nascita del mio primo figlio Alessandro e ancora più da maggio 2014 con la nascita della mia seconda Arianna sono diventata mammarchitetto, grazie ai miei due figli che hanno aperto nuovi orizzonti e spunti di riflessione alla mia professione