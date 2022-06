Marco Carini nasce nel

1968, si diploma come interior designer presso l’Istituto di Arredamento e Architettura d’Interni IPIALL di Cremona e inizia la libera professione negli anni ‘90.

Ogni intervento è

sartoriale e realizzato per soddisfare un'esigenza specifica, ascoltando i clienti, metabolizzando le loro esigenze e rielaborando in un modo armonico gli spazi.

Fa’ suo il motto di Mies van der Rohe “I don't want to be interesting, I want to be good”.

Nel suo lavoro si legge la voglia quotidiana di trovare la ricetta giusta, mescolando i materiali migliori e gli ingredienti più adatti.

La sua architettura è un modo per trasformare in poetico il fluire, talvolta prosaico, della vita.

Gli interventi d’architettura e di progettazione d’interni riguardano abitazioni, spazi commerciali ed uffici.

Marco Carini progetta inoltre elementi di design: nel corso degli anni è stato responsabile di progetto dello show-room Porro. Oggi collabora con l'azienda Davide Groppi come consulente di progetti luminosi e con Bestetti Associati per i progetti di architettura.

Nel corso dell'anno 2014 , ha tenuto i seminari “Light” e “Illuminazioni”sul rapporto fra architettura e luce, presso l'ordine degli architetti di Lodi e Cremona.