Lo studio Foschi & Nolletti opera nel campo dell'architettura, dell'industrial design e della grafica nonchè dei servizi per il plein air e strutture ricettive in genere.

Per quanto riguarda l'architettura siamo specializzati nella progettazione di salemostre per ceramiche, negozi, uffici e locali per la ristorazione.

Nell'ambito del disegno industriale, ci occupiamo di progettazione nautica e di prodotto.

Siamo specializzati nella realizzazione di aree di sosta camper, rimessaggi e strutture turistiche.