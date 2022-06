Da oltre trent'anni ci occupiamo di giardini e terrazzi, focalizzando la progettazione su corrette e coerenti scelte botaniche senza penalizzare il design, la funzionalità e la praticità di gestione di ogni spazio verde.

Che si tratti di un interno, di un giardino, di un semplice balcone o di un terrazzo, sappiamo interpretare le attese della committenza proponendo di volta in volta le soluzioni più confacenti anche dal punto di vista economico: un progetto ben riuscito non è necessariamente costoso ma deve senz'altro essere condiviso in quanto il risultato nel tempo di un impianto è determinato dalla dedizione e passione che il proprietario riserva all'opera.

Dal rilievo al completamento del lavoro, seguiamo l'evoluzione di ogni aspetto e ci preoccupiamo di anticipare ogni consiglio utile alla futura gestione dell'impianto in modo che il committente abbia piena consapevolezza dell'opera complessiva e ne goda a lungo: il giardino è un organismo vivente ed è una piacevole responsabilità prendersene cura e mantenerlo vivo e vitale.

Chi ci affida la progettazione del proprio spazio verde sa di potere contare su una profonda e appassionata conoscenza delle piante, garanzia di un lavoro particolare, ricercato, armonioso e ben strutturato. In qualsiasi condizione territoriale o climatica siamo in grado di formulare la proposta più idonea per dare completezza all'intervento architettonico con adeguate scelte vegetali e opportune soluzioni di impianto.

Per quanto riguarda le realizzazioni, operiamo soprattutto in Italia e paesi limitrofi.

Relativamente alla progettazione, collaboriamo correntemente con studi di architettura in tutto il mondo.