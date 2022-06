L’esperienza nella lavorazione del legno e degli imbottiti, sviluppata in una lunga tradizione familiare incontra il mondo della progettazione e del design dando vita ad una nuova realtà. Novo Italia è un marchio che nasce dall’idea e dalla voglia di andare contro gli schemi tradizionali, senza rinnegare le esperienze artigianali che l’azienda madre ha costruito in oltre 60 anni di attività.

Novo Italia è tradizione e coerenza di lavorazioni accurate interpretate in forme dinamiche, rivolte alle esigenze dell’abitare contemporaneo. Progetti di design che si aprono al mercato globale dal centro di una solida identità di partenza, che si dichiara come valore profondo e irrinunciabile.

Un lifestyle che si manifesta in un atteggiamento aperto, che affonda le sue radici in Toscana, nella sua generosità, nell’operosità e nelle raffinate lavorazioni artigianali, del legno in particolare, che assumono forme naturali e spontanee.

Libero spazio alla creatività, al design, all’estro artistico e alla cultura del riciclo, attraverso anche il recupero di materiali utilizzati in altri ambiti e reimpiegati con nuovo valore.

Novo Italia affianca il cliente anche dopo la consegna e garantisce i suoi articoli a vita.

La flessibilità dell'azienda permette di soddisfare le esigenze del cliente anche per articoli su misura. Non è richiesto nessuno minimo di ordine sugli articoli di serie ed è possibile la realizzazione di articoli esclusivi, anche su progetto.