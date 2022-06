Il paesaggio e quindi anche il verde quale sua componente essenziale sono un'identità dinamica in continua evoluzione e vanno analizzati e studiati con l'impegno e la competenza che una materia così complessa richiede. In questo campo la combinazione tra natura, architettura e tecnologia è molto forte e ne consegue l'esigenza di un approccio multidisciplinare corretto per chi voglia dedicarsi alla costituzione e manutenzione del verde. Questa è pertanto la nostra missione incentrata sulle tecnologie impiegate per realizzare e mantenere il verde che inserendosi in un contesto più ampio consente il dialogo tra "saperi diversi”.