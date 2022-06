ARREDO CREATIVO - Produzione e vendita diretta tavoli consolle allungabili

La consolle allungabile MAYA è l'unico tavolo che vanta due esclusivi brevetti costruttivi: il sistema 'SalvaSpazio' concepito per assicurare con i suoi otto punti di appoggio la massima robustezza della struttura assieme alla totale assenza di ingombri per le gambe dei commensali ed il comodissimo mobile porta-prolunghe, integrabile all'interno del tavolo consolle stesso o utilizzabile separatamente da esso per la massima flessibilità di utilizzo.

Grazie alla meccanica interna di grande precisione su cuscinetti a sfera è stato possibile ridurre l'ingombro della consolle chiusa a soli 38 cm di profondità (modello Maya Compact), un record della sua categoria. Il rapporto di allungamento dei tavoli consolle allungabili MAYA è di ben sette volte la loro profondità, il modello Maya Standard completamente aperto raggiunge l'estensione di 345 cm. Manifattura artigianale di grande pregio 100% italiana.

Info e contatti: info@tavolo-allungabile.com Video: YouTube - Tavoli Maya