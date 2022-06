Amodo nasce per dare una mano a chi deve ristrutturare casa, comprarne una, valorizzare un immobile per aumentarne la rendita, ma può essere anche una simpatica idea regalo per due amici che vanno a vivere insieme o per un nuovo arrivo in casa.

Amodo si rivolge inoltre a chi ha un'attività: un ufficio, un negozio, un bar, un ristorante, un bed and breakfast.... qualsiasi tipo di ambiente che ha bisogno di essere ripensato!

Tutto questo, in maniera semplice ed economica. I progetti che sviluppiamo sono facilmente realizzabili; avendo un budget e un’indicazione estetica di riferimento, cerchiamo di individuare gli interventi e l’arredamento che più si confanno alle richieste del cliente, senza rinunciare alla funzionalità del layout ed alla qualità del risultato finale.