Cristina Antonelli

Nata a Cecina nel 1980, laureata in Ingegneria Edile nel 2005, partecipa ad un corso post-laurea di urbanistica alla Bauhaus a Dessau nel 2008 e consegue un master in Visual Design a Milano nel 2011.

Lavora come architetto per diversi studi in Italia e a Berlino e come visual design da libero professionista. A questo si aggiunge la passione per l'uncinetto e il cucito dando vita a LeBeskie.