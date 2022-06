Un obiettivo dell'architettura è rivelare il potere nascosto di un luogo: individuarne le caratteristiche salienti, saperle conservare e saperle rivitalizzare, attraverso una nuova ispirazione. Ogni architettura è unica e il modo di affrontare ciascun diverso tema è legato alla sensibilità di ascolto e di lettura della specificità del sito.

Fondamentale in un progetto è privilegiarne l'aspetto umano, stimolando l'incontro e il dialogo. Si deve inseguire la sintonia tra spazi e persone ed aver cura della qualità della vita e delle relazioni.

L'archittettura è esperienza fisica ed emotiva. Non si può solo parlarne: si deve percorrere, avvertire, ascoltare. La componente materica e tattile è fondamentale e può essere sviluppata attraverso l'accuratezza artigianale.

Il linguaggio essenziale ha come fine non l'aspetto estetico, ma il toccare corde profonde e risvegliarle. Come nella poesia Haiku, nella quale sobrietà e frugalità vanno intese come valori di vita.