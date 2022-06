Lo Studio Grasso nasce nel 2009, riunendo gli apporti di varie figure professionali del campo dell’architettura, dell’ingegneria e del design. Lo studio cresce e cambia seguendo lo sviluppo culturale e professionale di tutti i componenti del gruppo, arricchendosi di volta in volta delle esperienze dei singoli; lo Studio Grasso è organizzato come luogo di scambio di esperienze e di studio sul progetto e sulla sua realizzazione. In questo contesto si inseriscono le esperienze di progettazione e di ricerca svolte nell’ambito residenziale, alberghiero e commerciale. La ricerca sulla qualità dell’edificio e dello spazio privato e residenziale o pubblico viene portata avanti alternando esperienze di progettazione in piccola scala, come residenze private, o in grande scala, come edifici commerciali e ricettivi.