Nato a Cantù il 16.05.1973, nel 1997 consegue il Diploma di Industrial Designer presso

l' I.S.Co. ( Istituto Superiore della Comunicazione ) di Como dove, al termine degli studi, tra il 1998 ed il 2000 insegna le materie di Computer Design ed Industrial Design I. Contestualmente entra come collaboratore nello studio di Emanuel Babled di Milano occupandosi in autonomia e nella totalità di alcuni progetti. Nel 2001 apre il proprio studio in brianza ed inizia a tutti gli effetti ad occuparsi di design industriale e a collaborare con aziende di livello nell'ambito del "product design". Dal 2003 collabora con un azienda nel campo del design di oggetti plastici occupandosi di ricerca e sviluppo prodotto. Negli ultimi anni ha sviluppati progetti importanti di diversa natura e in ambiti differenti, passando dall' industrial design all'interior design, fino ad arrivare all' Art Direction di aziende del settore.