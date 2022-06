Filippo Cannata, lighting designer, svolge un’intensa attività di progettazione e ricerca nel campo della luce da circa 30 anni. Sulla scia di una lunga ed ininterrotta collaborazione con artisti e grandi maestri del design e dell’architettura, ha realizzato interventi ed installazioni artistiche di pregio in diverse città tra le più importanti del mondo. I suoi progetti, a forte impatto emozionale, hanno ottenuto non pochi riconoscimenti e attestazioni di merito tra i quali l’Edison Award of Merit, il Premio Dedalo e il Prix Lumiville assegnato dal Comune di Lione (Francia) per l’intervento di illuminazione di piazza Conti Guidi a Vinci. Partecipa a concorsi nazionali ed internazionali di architettura ed è membro di associazioni come PLDA, IES, AIDI, ACCADEMIA DELLA LUCE.

Cannata&Partners Lighting Design Communication è uno studio professionale nonché un laboratorio di ricerca che approfondisce argomenti e contenuti correlati alla luce nell’architettura e nell’urbanistica, alla sua storia, alla sua evoluzione per mezzo della tecnologia e del design, alle sue manifestazioni in natura, al suo impiego in ogni ambito professionale ed artistico. Più precisamente è un’officina di idee che punta a creare uno speciale linguaggio delle emozioni e dell’esperienza attraverso una luce che affonda le sue radici nel territorio, nella storia e nelle tradizioni della cultura del Mediterraneo. Un continuo richiamo ai colori e agli scenari che solo la natura riesce a generare, un profondo rispetto delle leggi che governano il moto e le variazioni della luce naturale, un estremo riguardo al contesto in cui l’opera oggetto di intervento si inserisce, questi i fondamenti della filosofia alla quale si ispira ogni componente dello studio. Principi quali sostenibilità ambientale e risparmio energetico completano e perfezionano ogni singolo progetto di cui l’”uomo”, con le sue esigenze psicologiche, sensoriali, emotive, è sempre, inevitabilmente, matrice essenziale.