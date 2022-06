Un’azienda nata, come brand derivato dall’azienda Meneghetti Mobili, affermata falegnameria artigianale del bassanese presente già nel mercato da trent’anni. Dal matrimonio tra tale esperienza e la freschezza delle nuove tecnologie emerge TablesWin, un’azienda in grado di creare il prodotto “sartoriale”, cucito cioè a regola d’arte sulle esigenze del fruitore e che sa incantare grazie all’impiego delle migliori materie prime ed una maniacale aspirazione alla perfezione nei dettagli. TablesWin reinventa l’artigianalità, da valore alla tradizione manifatturiera e la contestualizza magistralmente grazie all’impiego delle tecnologie più moderne e soprattutto grazie al motore principale dell’azienda: la passione e la devozione per un mestiere complesso, affascinante ed immortale, in grado di ideare e realizzare prodotti che vanno aldilà del semplice oggetto, diventando vere e proprie opere d’arte.