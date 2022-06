Lestrocasa Firenze è una società specializzata in design e produzione

di esclusivi e innovativi mobili per la casa e l’ufficio. Nasce sia dalla passione per la realizzazione di una migliore qualità sia dall’impegno per un miglioramento degli esistenti trend nella decorazione degli interni.

La lunga tradizione artigianale e la grande esperienza nella lavorazione a mano dell’ acciaio e del vetro offre a Lestrocasa Firenze l’opportunità di unire design, e qualità, per creare prodotti lussuosi che soddisfano le richieste dei clienti più esigenti.

Nella produzione Lestrocasa Firenze utilizza la tecnologia più avanzata e materiali di alta qualità, fabbricati solamente nei paesi dell’Unione Europea. Per assicurare ai nostri clienti un alto standard di sicurezza e affidabilità, tutti i prodotti di Lestrocasa sono rifiniti con vetro temperato.

Lestrocasa Firenze pone molta attenzione ad ogni singolo dettaglio dei suoi prodotti, e per questo motivo tutti gli elementi in acciaio inossidabile sono levigati manualmente due volte e rifiniti con particolare attenzione dai nostri operai altamente qualificati.

Uno dei più grandi pregi di Lestrocasa Firenze è la sua flessibilità che offre la possibilità di produrre mobili, non soltanto quelli presentati nell’offerta commerciale, ma anche di soddisfare specifiche richieste dei clienti sia per il mercato residenziale, sia per l’industria alberghiera ed altre branche industriali.