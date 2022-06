STUDIOM+ ARCHITETTURA nasce nell'anno 2006 come realtà mirata alla progettazione integrale e in particolar modo alla sostenibilità. La struttura è una sorta di ritorno alla vita dello studio di architettura "città e territorio" fondato dall'architetto Michele Macellari alla fine degli anni '50. La finalità principale dell'attivita è quella di curare i progetti in tutte le sue fasi fino alla realizzazione dei manufatti puntando principalmente alla qualità. Lo studio è specializzato nella progettazione di edifici a risparmio energietico ed in particolar modo nelle strutture a secco in legno.