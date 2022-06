NAU è composto da professionisti dinamici e di esperienza nei diversi settori della progettazione architettonica e ingegneristica.

Grazie alle diverse specializzazioni e ai costanti e continui aggiornamenti professionali, i tecnici sono in grado di proporre soluzioni innovative in termini di materiali e metodi costruttivi.

Fondamentale è il contatto con le maestranze e il mondo dell'artigianato per mettere al servizio del committente il nostro "architectural network" al fine di ottenere i massimi risultati nei nostri progetti perchè "God is in the details”!