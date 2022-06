Simona Ventura

Vissuta fin da piccola in campagna, mi sono laureata in Architettura a Venezia e dopo alcuni anni di professione come architetto ho seguito la mia vera ‘natura’…diventare paesaggista per rimanere in campagna.

Dopo la laurea ho seguito diverse specializzazioni e corsi di perfezionamento post-laurea in bioarchitettura e, soprattutto, nella progettazione del verde tra cui il Corso di perfezionamento “Progettazione del verde negli

spazi urbani” presso la facoltà di agraria dell’Università degli studi di Milano e

il corso di specializzazione per “restauratore di giardini storici” presso l’UIA (Università Internazionale dell’Arte) di Firenze.

Nel 2007 ho seguito il primo e secondo livello di agricoltura biodinamica organizzato dall’associazione italiana per l’agricoltura biodinamica, insegnamenti che mi hanno profondamente cambiata nell’approccio al progetto e nell’osservazione del mondo vegetale che ho integrato nella mia professione e ricerca.

Agrisophia natural garden design è il nome del mio studio, progetto dal piccolo giardino privato al parco pubblico con una particolare attenzione a tutto ciò che concorre a perseguire principi e tecniche naturali.

Una ricerca in costante evoluzione che si avvale

della collaborazione di più figure professionali, architetti, ingegneri, agronomi, medici, accomunati dalla consapevolezza del valore altamente etico di una progettazione rispettosa dell’uomo e dell’ambiente.

Da anni oltre alla mia professione, svolgo attività di formazione, divulgazione e ricerca nell’ambito del garden design per professionisti e studenti presso aziende, università, ordini professionali. Docente di urban design dal 2011 al 2016 presso l’Istituto universitario di Design Polo Michelangelo a Bologna. Negli anni ho partecipato a diversi concorsi del verde ricevendo segnalazioni e premi come la gran medaglia d’oro per i giardini del terzo millennio, Euroflora 2002, Genova.

Tengo un mio corso di Garden Design presso enti di formazione.

Socia AIAPP (associazione Italiana per l’architettura del paesaggio).

Membro di VID (Visual Institute of Developmental Arts&Sciences).