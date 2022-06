www.alternativedesignstore.com è un portale e-shop che si occupa del design nelle sue più svariate sfaccettature,dalle tendenze dal mondo del complemento d'arredo , le soluzioni innovative , informazioni sui materiali e sulle loro applicazioni ,insomma da noi troverete sempre quello che fa per voi !Il nostro portale è gestito e curato da validi designers esperti che si occuperanno di voi , cercare di darvi il miglior servizio al miglior costo, la consulenza adeguata per ogni tipo di problema legato alla vostra esigenza.dietro le quinte di tutto questo la alternativedesignstore si avvale anche di uno studio-lab che oltre alla progettazione di alcuni dei manufatti che troverete nell'e-shop , si occupa anche della prototipazione e quindi della realizzazione. I prodotti di punta che troverete all'interno dell'e-shop , sono i complementi di arredo in plexiglass , manufatti unici nel loro genere dal design originale funzionale e attuale. Diamo la possibilitaà ai nostri clienti di richiedere anche prodotti su misura o su disegno proprio , ci occupiamo anche di semplice consulenza d'arredo , allestimenti chiavi in mano per attività commerciali e feristiche , insomma cerchiamo di non porre limiti a questo meravigliosa parola che racchiude quanto detto e molto altro ...il design