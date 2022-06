L’ azienda Ferrari nasce nel 1970 come produttrice di complementi in ferro battuto per interni ed esterni.

La maestria dei nostri artigiani ci ha permesso di raggiungere standard qualitativi sempre più alti ed essere apprezzati in Italia e all’estero.

Grazie all’esperienza di quasi 50 anni di attività artigiana siamo in grado di realizzare letti e mobili su misura, personalizzabili nelle finiture e nei colori per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

Negli anni l’azienda ha ampliato il proprio business offrendo soluzioni di arredamento per tutti gli ambienti della casa: oltre alla produzione e commercializzazione di complementi di arredo di pregio, ci occupiamo anche di consulenza e progettazione d’interni fornendo ai clienti supporto nella scelta delle migliori soluzioni abitative. Per questo disponiamo di due showroom dove è possibile visionare l’ampia scelta di cucine, living, camere da letto e bagni dallo stile classico al moderno passando per il contemporaneo.

Ci avvaliamo di professionisti del settore per garantire un servizio esclusivo e di qualità come falegnami, elettricisti, idraulici.

Garantiamo l’assistenza post-vendita perché per noi è importante instaurare con il cliente un rapporto di fiducia e professionalità.

CI RIVOLGIAMO A:

- Architetti ed interior designer per accontentare appieno le richieste dei propri clienti

- Strutture ricettive e professionisti del settore hospitality che vogliono offrire ai propri clienti confort e stile

- Privati che necessitano di una consulenza o di un servizio completo dalla progettazione alla posa in opera

SERVIZI:

- Realizzazioni di letti in ferro su disegno del cliente

- Realizzazione di complementi e mobili su misura

- Forniture per strutture ricettive e hospitality

- Progettazione e preventivi gratuiti

- Sopralluoghi gratuiti