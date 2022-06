Lo studio Sagitair opera nel settore dell’Architettura e Design. Fondato nel 1990, oggi si propone come una realtà dinamica e flessibile volta ad offrire servizi di progettazione ad alta qualità professionale. Lo studio ha al proprio interno competenze tecniche e informatiche sviluppate dalle numerose esperienze maturate in vari settori. L’esperienza multidisciplinare e una certa predisposizione all’innovazione progettuale unita all’attitudine per la ricerca e allo sviluppo, colloca lo studio in una posizione di rilievo nel campo della progettazione, trasferendo il proprio “Know How” tecnico in ogni fase del progetto.

Una consolidata tecnica progettuale ha permesso di eccellere nelle seguenti fasi di rappresentazione:

• stesura di planimetrie cad altamente particolareggiate

• modellazione tridimensionale dei progetti sia interni che esterni

• renderizzazioni di alta qualità (HD)

• animazione virtuale di alta qualità (HD) dei progetti

• progetti esecutivi di cantiere e ingegnerizzazione degli arredi

• assistenza durante le varie fasi in opera di esecuzione

L'attività di progettazione si articola in più fasi di lavoro che vanno dall'analisi dello stato di fatto, al progetto di massima, fino allo sviluppo ed alla rappresentazione del progetto esecutivo particolareggiato nei singoli elementi.