Architetto e Designer, iscritto all'ordine degli Architetti di Caserta , si occupa di interior design e di progettazione integrata di edifici NZEB (Near Zero Energy Buildings). Realizza progetti in cooperazione con: DAD (Dipartimento di Architettura e Design) del Politecnico di Torino; Università della Campania; Museo Internazionale di Arte Contemporanea Euromediterraneo; (Capua, 2014/2016) Museo di Arte Contemporanea ‘Terra di Lavoro’. (Barcellona (SP), 2006 al 2009) Collabora con il Maestro Etsuro Sotoo della Sagrada Familia di A.Gaudi. Sulla base degli studi effettuati sul Claustro del Rosario della Sagrada Familia, entra a far parte di Amics De Gaudi conferitogli da: Joan Bassegoda Nonell direttore della Real Cattedra Gaudi. (Giugliano in Campania, dal 2012) Co-Fondatore di HUB S.p.A incubatore di innovazione sociale, economia sostenibile e sostenibilità ambientale. (Napoli, 2006 / 2009). Progettista architettonico e responsabile ricerca della Marino Impianti srl. (Venezia, 2013) Espone alla LV Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia (Biennale di Venezia) con un progetto di riqualificazione delle social housing di Pompei con l’Università della Campania. (Italia, 2012) Relatore per Fakro delle soluzioni tecniche adottate nei suoi progetti in diverse conferenze nazionali. (Aversa,2012) Elabora progetti per la Summer School “Dialoghi sul Paesaggio”dell’Università della Campania e partecipa al corso con rilascio di titolo congiunto "Development and Preservation in Large Cities: an International Perspective" organizzato dal Centro di Ricerca Benecon, Cattedra Unesco on Landscape, Cultural Heritage and Teritorial Governance e dall'Università Rutgers del New Jersey. Ha pubblicato su diverse riviste internazionali come Novecento Sacro ed Arte Cristiana.