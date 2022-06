Gimmi Devastato si laurea con lode in Architettura presso la Facoltà di Napoli nel 1978, e a partire da tale data, vanta un curriculum intenso ed attivo di progettazione e direzione dei lavori sia nel campo dell’architettura, che in quelli del restauro, dell’arredo urbano del design e della decorazione di interni. Dal 1986 è titolare di uno studio di architettura il cui campo di azione prevalente è l'edilizia residenziale, sia di nuova costruzione che di recupero e risanamento, la riqualificazione funzionale, il recupero storico-artistico. I suoi lavori spaziano dalla definizione del layout architettonico fino alla scelta e al disegno dei complementi d'arredo. Firma inoltre allestimenti di numerosi negozi, ateliers ed uffici nell’area metropolitana e riceve incarichi nell'ambito dell'edilizia religiosa. Lo studio vanta numerose pubblicazioni su riviste di settore oltre a riconoscimenti e premi per partecipazioni a concorsi nazionali di idee.