grooppo.org nasce come contenitore collettivo delle naturali inclinazioni individuali dei soggetti riuniti, un sodalizio iniziato fuori dalle aule della Facoltà di Architettura di Genova.

La scelta del palindromo grooppo.org, che cita il web e gli Stereolab, sottolinea la volontà di muoversi al confine tra l’architettura e la comunicazione, tra la percezione sociale degli oggetti e l’identificazione soggettiva attraverso le tecnologie, lavorando su progetti dalla caratteristica impronta multimediale. Più che una sigla è un programma di intenti, giocoso e plurale come la visione del mondo che i cinque attuali membri, dei tredici iniziali, hanno. La progettazione, consapevole della contemporaneità delle diverse scale d’uso degli oggetti, è frutto di un costante dialogo con la committenza: parallelamente allo sviluppo dell’idea iniziale si cerca un continuo confronto sul piano del percorso comunicativo del lavoro stesso. Partecipando a concorsi di architettura collettiva per scuole e piazze come nel gestire l’identity di un piccolo brand artigianale, grooppo.org persegue sempre la visione progettuale d’insieme nella sua complessità. A fronte di un vivo interesse verso la comunicazione, organizza azioni ed eventi volti a confrontarsi sui temi della progettazione e la gestione delle professioni creative.