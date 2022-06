Ci sono mobili che riempiono uno spazio, e ce ne sono altri che lo valorizzano e arricchiscono in modo semplicemente perfetto. È a questi mobili che noi puntiamo. Con più di 40 anni di esperienza alle spalle, crediamo che ogni arredo non sia un semplice oggetto, ma un’occasione per stupire, accogliere, rinnovare, esaltare.

Qualunque sia il tuo progetto, qualunque sia la tua idea da realizzare, qualunque sia lo stile del luogo che vuoi arredare, noi di Interni Italia by Attaguile abbiamo la risposta. La conosciamo? Non ancora. La possiamo studiare con te? Certamente sì, è proprio questo il nostro lavoro. Un lavoro che non vediamo l’ora di iniziare. Insieme.





La nostra è la storia di una famiglia che ha deciso di investire tutto ciò che aveva in un sogno. Partiti nel 1975 con un piccolo negozio, oggi gestiamo uno showroom e uffici di progettazione dislocati in quattro paesi differenti. Anno dopo anno, i tempi sono cambiati, le mode anche, ma la passione è sempre quella di una volta.