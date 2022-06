Dal 1963 lavoriamo per soddisfare le esigenze di clienti, designer, architetti e imprese edili. Negli anni abbiamo sviluppato il know-how specifico dell’arredare che ci permette oggi di proporre e applicare materiali e soluzioni innovative. Con due sedi espositive, estese su una superficie di 1500 mq, presentiamo diverse ambientazioni costantemente rinnovate negli arredi e nei complementi decorativi. Forme per interni è lo show room d’arredamento ideale per tutti coloro che desiderano una consulenza dedicata ed esperta e che vogliono confrontarsi con professionisti capaci di ascoltare e di interpretare gusti e necessità, attenti all’ottimizzazione degli spazi e rispettosi dei budget indicati dai clienti. Presso il proprio laboratorio artigianale, dinamico e innovativo, Forme per Interni realizza progetti personalizzati e su misura: dal singolo mobile, all’arredo completo di imbottiti e tendaggi. Forme per Interni è il risultato di un patrimonio costruito nel tempo, attraverso il consolidamento di competenze specifiche capaci di proporre al mercato prodotti che sintetizzano il meglio dell’arredamento italiano.