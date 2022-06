INSIDESIGN STUDIOSTORE è uno spazio posto nel centro storico di Bologna. Il nostro staff si occupa di progettazione d'interni e della realizzazione dei progetti stessi, forniamo consulenze industrial design ad aziende del settore. Attraverso la nostra società commerciale MELMAN GROUP SRL, effettuiamo forniture riservate per studi di architettura e professionisti. Collaboriamo con studi di architettura in Italia ed in Europa per la fornitura di arredamenti, materiali, illuminazione, elettrodomestici, tessile e prodotti a disegno realizzati con la cura e lo stile che contraddistingue gli artigiani italiani.