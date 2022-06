Giacomo Fava nasce a Fabriano, nelle Marche, nel 1978.

Si laurea in Architettura presso La Sapienza di Roma, successivamente consegue il master in Interior/Industrial design al Politecnico di Milano. Comincia l'attività professionale progettando due negozi in piazza Duomo a Milano. Insieme a un pool di creativi presenta un concept al gruppo Ittierre per i nuovi store di Gianfranco Ferrè e realizza, per la Fondazione Ermanno Casoli, l'installazione Paesaggio sonoro. Nel 2011 si reca ad Honk Kong dove viene a contatto con la cultura progettuale orientale . Nel 2012 presenta al Salone del Mobile di Milano la collezione di arredi in alluminio riciclatoIcons Metal Emotions. Alcuni oggetti vengono poi selezionati per partecipare alla mostra collettiva di arte e design "Leftovers" al Nhow Hotel di Milano Nel 2013, in collaborazione con una cooperativa onlus finalizzata all’inserimento del mondo del lavoro di persone disabili, presenta al Ventura Lambrate di Milano, il progetto incartaMenti. Nello stesso anno, due tra i più importanti siti di e-commerce inerenti il design: il sito americano Fab.com - tra le prime cinque aziende più innovative al mondo secondo il New York Times - e il sito italiano Lovethesign.com, si interessano ai suoi lavori organizzando campagne internazionali di vendita online dei suoi prodotti. All’attività di architetto e industrial designer, affianca quella di art director, occupandosi della corporate identity delle aziende attraverso allestimenti fiersitici, showroom, pubblicità, cataloghi e web.