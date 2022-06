Arkinki fondata nel 2009, dalla volontà dall’arch. Antonio Righetti di creare una realtà aziendale con cui esprimere la propria consolidata esperienza nell’ambito del building service, maturata in dieci anni di attività lavorativa, grazie alla stretta collaborazione avuta con la GPZ S.r.L, partner di alcune tra le più grandi società impegnate sul territorio nazionale dal 1998.

Negli ultimi anni, si è proposto sul mercato come professionista competente ed affidabile per gli aspetti tecnici, valutativi e di valorizzazione nella gestione, acquisizione e dismissione di patrimoni immobiliari, effettuando servizi di Data Room, Due Diligence, Rilievi, Consistenze, Schedatura, Archiviazione documentazione tecnica, Analisi urbanistica/catastale e valutazioni di patrimoni immobiliari immobiliari per importanti società di gestioni immobiliari.

Inoltre la notsra attività si centra prevalentemente sul tema dell'abitare, ponendo al centro della progettazione il perfetto equilibrio tra la contemporaneità del linguaggio architettonico e dell'abitare moderno con la tradizione costruttiva ed iblea in particolare. L'obiettivo è realizzare spazi ed architetture moderne, che si integrano nel contesto in cui sorgono, autosufficienti dal punto di vista energetico, comode da vivere e belle da vedere.