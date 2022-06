Un nuovo concetto di azienda, un nuovo percorso, nuove energie per creare qualcosa di “diverso”, la “ceramica 2.0”, keywords di ORNAMENTA, la vera grande sfida lanciata da Gamma Due nel 2014, un nuovo marchio alla costante ricerca di superfici e soluzioni decorative in grado di soddisfare il gusto di un pubblico raffinato ed esigente per dare vita a progetti unici nel loro genere. Un work in progress nel “mondo del progetto”, reinventando processi e tecnologie per attribuire al termine design il valore concreto ed unico di opportunità, crescita e sviluppo. Al centro del progetto un "ritorno alla decorazione ceramica" quale protagonista assoluta di superfici in cui materia e arte si fondono in una sola parola mARTeria, dando vita a progetti tailored, unici nel loro genere, born in Italy e made in Italy, ma soprattutto "made to measure".

Una rilettura in chiave contemporanea degli stili del passato, che trae origine dalle piastrelle e dai temi di una volta reinterpretandoli, andando a sostituire ai grigi e i neri, colori vivaci. Ispirazioni che spaziano dall'arte alla grafica, dal tessile al naturale, dal vintage al decor. Segni e codici che divengono leitmotiv contemporanei, tramite pattern e decori utilizzati in maniera “ordinata”, o random "effetto patchwork", invadono le stanze della casa e dialogano col design degli altri elementi d’arredo che la compongono.

“La decorazione, una necessità umana da sempre irrinunciabile”.