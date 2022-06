Eurostyling viene acquisita nel 1983 da Enrico Longoni, da sempre grande appassionato di Design. La showroom gode di una posizione strategica sul territorio Milanese, in quanto situata nei pressi della Stazione Centrale e a due passi dal nuovo complesso residenziale di Porta Nuova.

Inizialmente solo un punto vendita, ora il servizio che offriamo è di gran lunga più completo. Il nostro team è pronto ad accompagnare il cliente dall’inizio alla fine, garantendo assistenza, nuove idee, prodotti di alta qualità ai fini di raggiungere ogni volta un risultato eccellente e unico. Negli ultimi anni, seppur occupandoci ancora di vendita diretta , ci siamo accostati al mondo del contract e, grazie ad un team composto da architetti ed interior designers, seguiamo il cliente sia nella fase di progetto, che nell’ acquisto di prodotti di indiscutibile qualità ed unicità, garantendo sempre soluzioni “ chiavi in mano”. La nostra mission è quella di rivolgersi ad una clientela esigente, con massima serietà e preparazione, elementi che ci caratterizzano da ormai trent’ anni. Il connubio tra design, praticità ed esclusività ci spinge e motiva ogni volta ad affrontare con determinazione ogni singolo progetto, ormai esperti nell’ offrire al cliente la sola scelta estetica, senza preoccupazioni riguardo alla qualità. Eurostyling vanta partnership che hanno in comune l’eccellenza , e gode di ottimi rapporti con artigiani e ditte specializzate della Brianza, cuore dell’esclusivo Made in Italy, tanto da poter offrire sempre la soluzione fatta su misura per voi.