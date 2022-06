Siamo due giovani ragazze che hanno deciso di realizzare il loro sogno. Entrambe laureate in Interior design, abbiamo fatto esperienza in uno studio di architettura di Milano, affiancando questa attività con lo sviluppo di nostri progetti personali. In questi anni ci siamo occupate della progettazione di spazi ma anche di arredi su misura, ad esempio all'interno di alcuni appartamenti del Bosco Verticale e delle Torri di Porta Nuova. Abbiamo poi deciso di implementare le nostre competenze affacciandoci sul mondo dell'Home Staging, frequentando un corso e realizzando alcuni allestimenti che hanno riscontrato successo.