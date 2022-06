CHI E' L'HOME SHOPPER

Il Personal Home Shopper si occupa di tutto ciò che è necessario per arredare la propria abitazione, liberando il cliente da inutili stress, guidandolo nelle scelte e negli acquisti. L’Home Shopper non vende arredamento, ma visita i negozi, seleziona le aziende, raccoglie i preventivi, gli eventuali campioni, evade gli ordini, organizza le consegne. Il servizio di Home Shopping è pensato per chiunque necessiti di arredare casa, pur non potendo contare su tempo a disposizione per visitare negozi e raccogliere informazioni e preventivi. Si tratta di un servizio personalizzato e su misura, anche per progetti LOW COST, che va incontro alle necessità di chi preferisce farsi guidare nelle scelte da un professionista del settore. Anche i proprietari di B&B o piccoli agriturismi possono affidarsi ai servizi di Home Shopping, per qualsiasi scelta d’arredo relativa alla propria struttura ricettiva.