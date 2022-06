MIRO è uno studio di architettura nato con l’idea di esplorare l’architettura come campo di sperimentazione ed intersezione di diverse discipline. Questa attitudine si è sviluppata in un percorso di ricerca che lo ha visto cimentarsi in svariati campi paralleli e complementari.

MIRO ha all’attivo svariate realizzazioni ed è in grado di gestire progetti di differenti complessità, da quelli a scala urbana e pubblica a quelli in ambito residenziale e commerciale. Partendo dall’attenta analisi del contesto l’obiettivo di MIRO è quello di raggiungere l’equilibrio ideale tra le aspirazioni del cliente e le potenzialità in campo affrontando ogni progetto come una sfida in cui creatività e concretezza si completano in un unico risultato.

Nel campo della ricerca lo studio ha ottenuto numerosi riconoscimenti vincendo premi e concorsi nazionali e internazionali. I tre soci fondatori hanno iniziato a collaborare insieme in un gruppo di ricerca nel 2007 e nel 2009 hanno fondato lo studio MIRO.