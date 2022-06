Kubikoff Srl è un'azienda che si fa strada nel campo del design grazie a idee moderne e innovative unite ad una realizzazione di alta qualità. Kubikoff Lab progetta e realizza prodotti curati nel minimo dettaglio, sfruttando le tecniche più moderne per garantire il massimo del comfort e della funzionalità. Il fiore all'occhiello di Kubikoff Lab sono i maestri tappezzieri, che imbottiscono e rivestono le sedie e le poltroncine di tutte le collezioni. Le tappezzerie Kubikoff sono rigorosamente fatte a mano, con una grande attenzione alle finiture e ai dettagli e con un'accurata scelta dei materiali e dei tessuti più innovativi, per garantire prodotti comodi, funzionali ed eleganti.Alla professionalità e alla grande sapienza tecnica dei maestri tappezzieri e di Kubikoff Lab si aggiungono le idee innovative di designer europei, che prestano la loro opera per progettare elementi di arredo dal look moderno e accattivante. I designer che collaborano con Kubikoff realizzano le linee guida delle collezioni, a partire dalle basi delle sedie e delle poltroncine, che si sposano alla perfezione con gli elementi realizzati da Kubikoff Lab, creando prodotti dal carattere unico, adatti sia all'arredamento domestico che al mercato contract. Le incursioni di artisti emergenti italiani danno poi ai prodotti Kubikoff una marcia in più: un tocco di poesia ed un valore unico. Entrate nel mondo Kubikoff e scoprite un design moderno alla portata di tutti, versatile, funzionale e innovativo.