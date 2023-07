NaturDesign Mobili in Cartone è un'azienda trevigiana che realizza arredi e allestimenti ecosostenibili. Grazie al cartone è possibile creare soluzioni su misura, personalizzate, durevoli e affidabili. Per far ciò viene utilizzato un particolare cartone a tripla onda con uno spessore di 14 mm che garantisce un'ottima resistenza all'usura e incredibili performance di portata. Le soluzioni in cartone diventano quindi un modo ecologico per rispondere alle esigenze di chi deve arredare un negozio o un ufficio, ma anche per chi deve allestire un evento o uno stand durante una fiera.

I mobili si assemblano tramite innovative soluzioni ad incastro e possono essere arricchiti con stampe ad alta definizione, o ripiani in sughero, vetro o laminato. Si tratta di arredi progettati con cura maniacale e pensati per un utilizzo di lungo periodo: in un'ottica di sostenibilità infatti NaturDesign Mobili in Cartone ha sempre evitato di proporre arredi "usa-e-getta", andando a lavorare sui dettagli che rendano i suoi prodotti un'alternativa ecologica all'arredo tradizionale.

NaturDesign Mobili in Cartone è in grado di seguire i clienti in tutte le fasi, dall'ideazione, allo sviluppo del progetto, fino alla produzione all'installazione.