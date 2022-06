CMT architetti

Simone Carloni (Siena 1969), Paolo Mori (Firenze 1969), si laureano in Architettura presso l’università di Firenze nel 1999, (relatore: Prof. Adolfo Natalini).

Nel 2001 fondano insieme CMT architetti, con l'intento di intraprendere un percorso progettuale volto a coniugare il linguaggio dell'architettura contemporanea con le istanze dell'ambiente e della tradizione culturale in cui vivono. In particolare approfondiscono il tema dell’inserimento di materiali e frammenti contemporanei all’interno di contenitori di architettura tradizionale. L'attività dello studio spazia in diversi campi: nuova edificazione, restauro, museotecnica, allestimenti, grafica, design. Partecipano a numerosi concorsi di progettazione nazionali ed internazionali, risultando in alcuni casi vincitori e spesso segnalati. Vantano pubblicazioni in numerose riviste di architettura e libri del settore. Con il Palazzo dell’abbondanza vincono nel 2007 il premio Docup come migliore opera pubblica toscana. Lavorano in Italia e all’estero ( Stati Uniti, Cina, Emirati Arabi)