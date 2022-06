IERI

Selfhabitat è nato nel 1977 da una costola di International Design, i cui soci fondatori, coinvolgendo anche gli amici della Linea di Colle Val d’Elsa, hanno dato vita ad un progetto che avrebbe dovuto intraprendere la strada del prodotto destinato ad un pubblico con ridotte disponibilità economiche, sensibile al design e disponibile a farsi carico del trasporto e montaggio. Il Marchio Selfhabitat obbediva al principio di partecipazione allora molto in voga, richiedendo da parte dell’utente attenzione al design e forte collaborazione. Erano gli anni di Habitat in Francia e di Conran Shop in Inghilterra e già si poteva preconizzare che chi avesse fatto l’investimento giusto avrebbe avuto un ruolo determinante nel mercato, come più tardi puntualmente si sarebbe verificato con Ikea. OGGI

Lo stesso concetto di partecipazione, che ha segnato gli esordi, è quello che ancora oggi ispira la filosofia di Selhabitat, che ormai da diversi anni ha preso con convinzione la strada della ricerca della massima qualità e del migliore servizio al cliente. La filosofia consiste nel far sentire l'utente protagonista delle proprie scelte, al di là di mode e convenzioni, attraverso un coinvolgimento diretto alla realizzazione del progetto di arredo. Le proposte dei capolavori di un recente passato, come dei prodotti attuali, puntano sulle più alte espressioni della creatività, dai classici del design al contemporaneo. Selfhabitat offre, in armonia con lo stile del negozio, una gamma di prodotti ampia ma sempre filtrata attraverso un'accurata ricerca e un'attenta selezione sia dei valori estetici, sia dei materiali più innovativi e attuali. La nostra politica commerciale, basata sulla fattiva e costante collaborazione con le migliori aziende del settore, unisce l'eccellenza del design ad un servizio che accompagna i clienti nelle singole scelte e nella progettazione degli spazi abitativi da una parte di un'équipe attenta alle loro necessità ed alle loro sensibilità. La stessa passione, che anima le nostre scelte, ci ha spinto a promuovere la conoscenza del design attraverso mostre, dibattiti, tavole rotonde, in collaborazione con istituzioni pubbliche e con associazioni private, come l'Associazione del Design Industriale (ADI), l'Associazione Italiana degli Storici del Design (AIS Design) e Florens 2010, e con centri di studio e di formazione come il Corso di Laurea in Design dell'Università di Firenze e l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (SIA).