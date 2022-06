Progettazione, realizzazione e gestione di Centri di Benessere e Spa Luxury destinate al Wellness d'elite.Realizziamo Centri di Benessere, Spa e piscine rivolte alle catene alberghiere, strutture per turismo medicale, Spa per Centri Estetici e Spa residenziale proponendo in ciascun settore soluzioni appropriate in funzione delle esigenze di qualità e budget della committenza e con la nostra redazione di un business plan personalizzato.,