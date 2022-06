Studiotundo si occupa di architettura, interior ed industrial design, e soprattutto di project management, per la gestione del "prodotto edile".

Nelle gestione del “prodotto” edile, attraverso una serie di azioni si definiscono la fattibilità, le scelte progettuali più adeguate, i costi, i tempi e i ricavi di un intervento, nonché la pianificazione delle risorse finanziarie. Tali azioni, oltre a valutare i rischi di un progetto, definiscono le strategie per ridurli al minimo, ma più di ogni cosa creano le condizioni per sviluppare sinergie tra i vari operatori. Attività di straordinaria importanza per poter ripartire tra più figure gli oneri, i rischi, ma anche parte dei profitti derivanti. Il risultato è quello di permettere all'imprenditore edile di affrontare un investimento (ormai poco remunerativo e molto rischioso) con maggiori certezze e maggiori possibilità di successo.