Dopo la laurea in Architettura, conseguita nel 2008 presso il Politecnico di Milano, ho proseguito la mia formazione attraverso la collaborazione con diversi studi d’ingegneria ed architettura in Lombardia. Queste collaborazioni, mi hanno permesso di sviluppare competenze tanto nell’ambito progettuale quanto nel design d’interni. Nel contempo, dal 2010 svolgo la libera professione, seguendo in prima persona tutto l’iter che va dalla progettazione, alla presentazione delle pratiche amministrative, alla direzione lavori.

In particolare, ho sviluppato peculiari competenze nel campo dell’interior design a livello residenziale, del contract di strutture ricettive complesse e soprattutto degli ambienti spa e wellness.

Ritengo, quindi, di potervi offrire la mia assistenza soprattutto in questi specifici ambiti, oggi sempre più richiesti dal mercato.