STORIA | LE ORIGINI

Le origini dell’azienda risalgono a tre generazioni fà, quando nel 1933 Peppucci Ernesto inizia a dedicarsi sin dalla sua adolescenza al mestiere di falegname, apprendendolo prima nelle botteghe locali ed esercitandolo poi in proprio. In seguito il figlio e oggi i nipoti hanno tradotto la loro passione in un’impresa di successo nel settore dell’arredamento su misura, con un approccio industriale e una forza innovativa che si è estesa nel corso degli anni dall’arredo domestico all’ambito dell’arredo per la collettività cosiddetto contract. Dal cuore di un artigiano all’eccellenza della produzione Made in Italy.