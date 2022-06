Onlywood nasce nel 2001, è stato uno dei primi e-commerce in Italia e si occupa principalmente di prodotti in legno per la casa, come arredo da esterno, pergole e gazebo, parquet e laminati, legno fai da te…La nostra forza sta nell'esperienza ventennale che garantisce professionalità, attenzione al singolo cliente e desiderio di rimanere sempre al passo con i tempi.

Vendiamo i nostri prodotti in tutta Italia con comoda consegna a casa con preavviso telefonico del corriere. In casi eccezionali abbiamo servito clienti all'esterno, ma l'obiettivo nei prossimi anni sarebbe quello di espandere le nostre vendite in Spagna e Germania. Siamo in grado di servire ed accompagnare nell'acquisto il cliente privato che necessita di un preventivo su misura per il suo giardino, ma anche più grandi progetti nell'ambito pubblico. Abbiamo infatti lavorato e concluso progetti con acqua park, piscine, parchi pubblici, autogrill, zone residenziali e tanti altri. Sul nostro e-commerce troverai tutto ciò che ha a che fare con il legno o materiali simili. Gli ambiti di interesse sono i più disparati: si va da pavimentazione interna (esclusiva Pergo per l'Italia), alle costruzioni da esterno (casette in legno, gazebo pergole), ai giocattoli per bambini, alle antine da cucina, fino ai prodotti su misura artigianali da falegnameria (armadi da esterno, frangivista, grigliati).

Tutti gli articoli presenti sul nostro e-commerce sono frutto di un lungo e accurato lavoro di selezione secondo determinati canoni che ci permettono di differenziare la nostra azienda da un comune brico:

- la qualità dei prodotti é la nostra prima regola. Puntiamo molto su prodotti duraturi fornendo spesso certificazioni di anni o addirittura certificazioni a vita. Crediamo nell'acquisto intelligente dove, soprattutto strutture in legno di una certa importanza possano durare nel tempo, e non nell'attrattiva di un prezzo stracciato a descapito della qualità.

- il marchio per la nostra filosofia è fondamentale. Collaboriamo con marchi molto importanti, avendo spesso l'esclusiva per l'Italia. Questo ci assicura sempre schede tecniche dettagliate (caratteristiche, provenienza del materiale, certificazioni) e ci permette di avere la sicurezza della qualità degli articoli che vendiamo.

- ricerchiamo sempre prodotti che in altri e-commerce e brico sono introvabili. Possono essere prodotti originali come gli armadi da esterno Jarsya (di nostra produzione), articoli artigianali e fatti a mano (come i pannelli per la privacy in legno intrecciato Weidenprofi), prodotti di lusso (casette abitabili e gazebo scenografici), o semplicemente ancora poco diffusi in Italia come i cancelli da esterno in legno che hanno riscosso grandissimo successo.

- proviamo a essere sempre al passo con i tempi e anticipare i vari trend stagionali e non, frequentando Fiere ed eventi, conoscendo sempre nuove aziende estere ed italiane e prendendo spunto dagli e-commerce più importanti nello scenario internazionale.

- cerchiamo di avere sempre un occhio di riguardo verso l'ambiente e la sostenibilità. La maggior parte dei nostri prodotti ha certificati ambientali FSC e PEFC su materiale proveniente da foreste a gestione controllata.

I nostri clienti, oltre alla soddisfazione per l'acquisto vero e proprio, tengono sempre molto ad evidenziare l'impegno e la cura che riserviamo nel rapporto con loro. Uno dei nostri punti di forza è infatti la qualità dei servizi che offriamo: abbiamo professionisti specializzati in argomenti diversi (laminati, parquet e decking, arredo esterno e falegnameria) per informare l'utente non solo sul prodotto d'interesse ma anche su tutto quello che gira intorno ad esso, per un acquisto pensato e consapevole. Quotidianamente forniamo preventivi personalizzati gratuiti, sia per articoli in quantità che per prodotti su misura o semplicemente per consigli professionali. Non solo accompagniamo il cliente fino all'acquisto ma siamo presenti anche dopo per la risoluzione di qualsiasi problema.

Sul sito Onlywood troverai anche una sezione sempre aggiornata dedicata ai consigli dei professionisti: si tratta di articoli nati da dubbi e incertezze manifestati da più persone, che abbiamo deciso di mettere per iscritto in modo che siano accessibili a tutti: si parla per esempio del laminato per bagno e cucina, come preservare il legno da esterno ma anche di nostri prodotti particolari come le Casette professionali Solid oppure gli arredi da esterno Thermowood. Inoltre stiamo lavorando ad alcuni siti satellite per categorie di prodotti Onlywood di punta che permettono di creare preventivi personalizzati ad hoc per ogni necessità. Già online ma ancora lavori in corso il sito del Trova Pergole, che per ora permette di compilare un form con caratteristiche precise della tua pergola e ricevere poi un preventivo su misura dai nostri professionisti.

Fondatore e CEO di Onlywood Andrea Cabella, che dopo un esperienza lavorativa nel settore del legno, decide di mettersi in proprio dando vita ad Onlywood. L'iniziativa prende subito piede: infatti nel 2000 la vendita online non era diffusa come oggi e gli e-commerce italiani in rete erano pochissimi. Andrea è riuscito a vedere lontano e ha aperto la sua azienda nel momento migliore, quando ancora non si sospettava l'enorme impatto che avrebbero avuto gli e-commerce in futuro.

Oggi Onlywood conta oltre 300.000 clienti attivi. Tanti sono gli italiani che hanno acquistato almeno una volta, ma il successo maggiore è che moltissimi continuano a farlo periodicamente.

La nostra filosofia ha come nucleo il cliente soddisfatto, seguito dal primo approccio al sito ed accompagnato fino al suo acquisto. Vogliamo distinguerci da un comune e-commerce dove l'utente ha un freddo contatto con il computer, e per questo teniamo molto ad instaurare un rapporto umano (mail, telefono, social). Spesso utilizziamo le foto dei nostri clienti per i prodotti, personalizziamo tutte le descrizioni perché non vogliamo lasciare nulla al caso. Inoltre le foto delle nostre facce sono un po' ovunque sul sito per umanizzare la vendita a distanza e cambiare completamente quella che è l'esperienza di un acquisto online.

SEGUICI ED AVRAI IL 5% DI SCONTO SU TUTTO IL NOSTRO CATALOGO: codice sconto HOMIFY5