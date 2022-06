Laboratorio Creativo by All – Pro nasce dall’idea di creare articoli di decorazione e complementi di arredo, recuperando materiali che comunemente sono in disuso. Tante e diverse sono le nostre materie prime, riciclate, trasformate e riutilizzate in maniera non convenzionale, nel rispetto dell’ambiente, per restituire nuova vita e dare un’impronta originale alle nostre case.

Laboratorio Creativo crea complementi di arredo con materiali di recupero e vintage e da nuova vita, con tecniche di decorazione del mobile, ai vecchi arredi. Laboratorio Creativo è un’attività di All – Pro sas (www.all-pro.it), società operativa nel campo dell’allestimento e progettazione di arredi SuMisura. Nata nel settembre 1998, opera principalmente nel Nord Italia e si occupa della progettazione in 3d di arredi su misura, consulenza feng shui, e relativo allestimento dell'arredo. Collabora con importanti società di ristrutturazione e studi di architettura per creare arredi esclusivi, originali e personalizzabili nelle misure, nelle finiture, nei colori, nelle forme.