AZIENDA

Da oltre quarant'anni, Cattaneo Illuminazione propone creazioni che scaturiscono dalla fantasia e dalla manualità di qualificati artigiani italiani. Creazioni che sanno inserirsi nei più vari contesti di arredamento, da protagoniste. Ricerca estetica continua, attenta selezione dei materiali, accurata esecuzione delle finiture: tutto ciò consente di offrire prodotti di alta qualità, che vengono sempre realizzati esclusivamente in Italia ed in Europa. UNA SCINTILLA DI CREATIVITÀ CHE DALL'ITALIA ILLUMINA IL MONDO. Garantiti dalla fiducia che il nome Cattaneo Illuminazione in quattro decenni ha saputo conquistarsi presso una clientela sempre crescente. L'esperienza di Cattaneo Illuminazione ha inoltre condotto alla nascita di , divisione aziendale che con le proprie collezioni esplora i nuovi stili del design.